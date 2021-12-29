Bertolacci Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi sahasında 3-0'lık Sivasspor galibiyetiyle tamamlayan Kayserispor, transfere hızlı girdi. Sivasspor maçı sonrasında, "Ben ilk 5 içerisinde yer almalıyım. Net. Transfer döneminde de bunu isteyeceğim" diyen teknik direktör Hikmet Karaman'ın restini gören sarı-kırmızılı yönetim bombayı patlattı ve Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Andrea Bertolacci'yle anlaştı. Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 30 yaşındaki maestroyla 2.5 yıllık prensip anlaşması yapıldı.

HURMA'DAN JEST SAHASINDA KAYBETMİYOR

Daha önceki dönemlerde Kayserispor'da görev yapan başkan Süleyman Hurma ile Kayseri ve Kayserispor arasındaki dostluk devam ediyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, son iki sezondur Karagümrük'te oynayan başarılı orta saha oyuncusunun transferi için Başkan Hurma'yla bizzat görüşerek işi bitirdi. Tecrübeli maestro, bu sezon 19 haftada 15 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asist yaptı. Geçen sezon devre arasında geldiği İstanbul ekibinde, sezonu 22 maçta 2 gol, 4 asistle tamamlamıştı. Bertolacci, 5 kez de İtalya Milli Takımı'nda boy gösterdi.