TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı.
Gazete Kayseri'nin haberine göre; Son iki sezondur Fatih Karagümrük forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bertolacci ligin ikinci yarısından itibaren Yukatel Kayserispor forması giyecek.
Fatih Karagümrük Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek transferi bitiren Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı böylelikle ikinci yarı öncesi ilk transferini yaptı.