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TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken kulüpler ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapabilmek adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Topladığı 24 puanla devreyi 13. sırada kapatan Kayserispor'dan da flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 14:40
TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Gazete Kayseri'nin haberine göre; Son iki sezondur Fatih Karagümrük forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bertolacci ligin ikinci yarısından itibaren Yukatel Kayserispor forması giyecek.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Fatih Karagümrük Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek transferi bitiren Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı böylelikle ikinci yarı öncesi ilk transferini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Daha önceki dönemlerde Yukatel Kayserispor'da görev yapan başkan Süleyman Hurma ile Kayseri ve Kayserispor arasındaki dostluk devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Bertolacci bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda 15 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı!

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Bertolacci'nin ardından birkaç oyuncu ile daha görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

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