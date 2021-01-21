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Alibec'ten 'a kötü haber! 2-3 hafta yok

Son dakika haberleri... ekiplerinden Hes Kablo 'un golcü oyuncusu 'in maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:37
Alibec'ten Kayserispor'a kötü haber! 2-3 hafta yok

ekiplerinden Hes Kablo 'da ligin 20.haftasında Kayseri'de oynanan Medipol maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rumen forvet 'in durumu bugün yapılacak olan son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Başakşehir karşısında takımının 2 golünü kaydeden ve 2 gol sonrası sakatlık yaşayan Alibec'in en az 2-3 hafta forma giymesi zor gözüküyor.

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

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