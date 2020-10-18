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yönetiminde istifa

HES Kablo 'da flaş bir istifa yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte, yönetim ve Başkan istifa ettiğini duyurdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 11:25
Kayserispor yönetiminde istifa

Ligin 5'inci haftasında evinde 'a 3-1 mağlup olan Hes Kablo 'da karşılaşma sonrası Yönetim ve Başkan istifa etti. Akın, yaptığı yazılı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Burada olmamızdaki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamaktı. Mevcut hoca ve sportif direktörün yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'ndeki yöneticiliğimle Kayserispor peşinde ölene kadar olacağım" ifadelerini kullandı.

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