 Sumudica iddialara son noktayı koydu – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Sumudica iddialara son noktayı koydu

    Sumudica iddialara son noktayı koydu
    Kayserispor'la ses getiren başarılara imza atan Marius Sumudica, transfer iddialarına açıklık getirdi. Sumudica, "2 yıllık kontratımı başarıyla tamamlamayı düşünüyorum. Sayın Başkan'a 5 yıllık daha imza atabileceğimi belirtmiş bulunmaktayım. Kontrat süresi dolmadan takımımı yarı yolda bırakacak bir kişi değilim" dedi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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