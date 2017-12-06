Türkiye'yi sallayacağız
Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılarda başkan Erol Bedir, güçlü rakiplerine karşı evlerindeki kritik maç için, “Rekor seyirciyle Beşiktaş maçında Türkiye’yi sallayacağız” dedi
Başkanlar, A Spor'da gerilime el koydu
Alanya maçı sonrasında Kayseri Teknik Direktörü Sumudica ile Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç arasında yaşanan kavgaya, her iki kulübün başkanı canlı yayında bağlandıkları A Spor'da el koydu. Kayseri Başkanı Erol Bedir, "Bu görüntülerden dolayı Türk spor kamuoyundan özür diliyorum. Meselenin uzamasını istemiyorum. Yetkililer sonuca karar verecekler. Ben yetkili olsam, 'Büyük bir olay olmamış' derim ve konuyu kapatırım" dedi. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Bu konular başkanlar arasında çözülecek konular. Bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum" diye konuştu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
-
Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
-
Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Türkiye'yi sallayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.