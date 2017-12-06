Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılarda başkan Erol Bedir, güçlü rakiplerine karşı evlerindeki kritik maç için, “Rekor seyirciyle Beşiktaş maçında Türkiye’yi sallayacağız” dedi

Süper Lig'de Kayserispor fırtınası dinmiyor. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde müthiş işler yapan sarıkırmızılılar, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin kazandığı haftayı kayıpsız geçti ve Alanya deplasmanından da zaferle ayrılıp, hedefleri doğrultusunda dev bir adım daha attı. 6 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri, şimdi Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş'la yapacağı kritik karşılaşmaya kilitlendi. BAŞKAN Erol Bedir, zor bir deplasman olan Alanya'dan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, Beşiktaş'a da gözdağı verdi. Bedir, "Rakiplerimiz F.Bahçe ve Beşiktaş'ın galip geldiği haftada bizim de mutlaka galip gelme zorunluluğumuz vardı. Galip geldik, mutluyuz. Ama daha hiçbir şey bitmedi. Bugünden sonra hızla önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah rekor bir seyirciyle pazar günü Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız. Tüm amacımız, hedefimiz bu" diye konuştu.



Başkanlar, A Spor'da gerilime el koydu

Alanya maçı sonrasında Kayseri Teknik Direktörü Sumudica ile Alanyaspor Kaleci Antrenörü Fevzi Layiç arasında yaşanan kavgaya, her iki kulübün başkanı canlı yayında bağlandıkları A Spor'da el koydu. Kayseri Başkanı Erol Bedir, "Bu görüntülerden dolayı Türk spor kamuoyundan özür diliyorum. Meselenin uzamasını istemiyorum. Yetkililer sonuca karar verecekler. Ben yetkili olsam, 'Büyük bir olay olmamış' derim ve konuyu kapatırım" dedi. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Bu konular başkanlar arasında çözülecek konular. Bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum" diye konuştu.