Beşiktaş maçının biletleri satışta

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince bilet satışı yapılmayacak tribünlerin Beşiktaş'a ayrılan misafir tiribünün iki yan ve altı olduğunu söyledi. Başkan Bedir, ''Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle, 1600 kişilik misafir tribüne yakın bloklarda satış yapılmayacak. Sosyal sorumluluk projemiz gereği J, K ve L blokları ise Kayseri'deki lise öğrencileri ilçelerden Valilik kanalıyla gelecek kimsesiz çocuklar, şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarına tahsis edilmiştir'' dedi.



ŞAMİL CİNAZ SARI KART CEZALISI

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı için bugün kulüp Karpuzatan Tesisleri'nde haftanın ilk çalışmasını yapacak. Kayserispor'da sakatlığı geçen Asamoah Gyan'ında antrenmanlara başlayacağı belirtilirken sarı kart cezalısı Şamil Cinaz dışında takımda eksik olmadığı belrtildi.