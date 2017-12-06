Beşiktaş maçının biletleri satışta
Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri 20 ile 80 TL arasında satışa çıktı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince bilet satışı yapılmayacak tribünlerin Beşiktaş'a ayrılan misafir tiribünün iki yan ve altı olduğunu söyledi. Başkan Bedir, ''Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle, 1600 kişilik misafir tribüne yakın bloklarda satış yapılmayacak. Sosyal sorumluluk projemiz gereği J, K ve L blokları ise Kayseri'deki lise öğrencileri ilçelerden Valilik kanalıyla gelecek kimsesiz çocuklar, şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarına tahsis edilmiştir'' dedi.
ŞAMİL CİNAZ SARI KART CEZALISI
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı için bugün kulüp Karpuzatan Tesisleri'nde haftanın ilk çalışmasını yapacak. Kayserispor'da sakatlığı geçen Asamoah Gyan'ında antrenmanlara başlayacağı belirtilirken sarı kart cezalısı Şamil Cinaz dışında takımda eksik olmadığı belrtildi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
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