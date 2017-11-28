 Lucescu, Kayserispor soyunma odasına indi! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Lucescu, soyunma odasına indi!

    Lucescu, Kayserispor soyunma odasına indi!

    A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü , Kayseri'de oynanan Süper Lig'in kapanış maçı sonrası Sumudica ile buluştu. Romanya'dan eski öğrencisi olan 'un teknik direktörü Sumidica ile hasret gideren Lucescu, Medipol Başakşehir karşısındaki futbol nedeniyle takımı tebrik etti.

    -Başakşehir maçını tribünden izleyen Lucescu, oturduğu şeref tribününde karşılaşma boyunca not tuttu. Lucescu maç bitiminde de her iki takımın soyunma odasını ziyaret ederek, Marius Sumudica ve Abdullah Avcı'yı tebrik etti. Rumen teknik direktör, sarı kırmızılı takımın soyunma odasında Dinamo Bükreş takımından eski oyuncusu ve antrenör yardımcılığını da yapan Sumudica, Rumen antrenör Christian Petre, Gabriel Margarit kondisyoner Camel Barbulescu, kaleci antrenörü Valentin Covaciu ile koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Lucescu, A milli takımdaki öğrencileri Deniz Türüç ve Atila Aslan'ın yanısıra Kucher'le de ayrı ayrı görüştü.

    Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, ziyaret sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada;

    '' soyunma odasına kadar geldi, çünkü öncelikle biz aynı köylüyüz. Benim futboldaki idolüm, teknik direktörüm ve antrenörlükteki bir hocamdır. Oyuncularımı tebrik etti. Bugün Türkiye'nin en iyi ekibine karşı çok iyi maç çıkardığımızı söyledi. O da bana yeter'' diye konuştu.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:46
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