Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye'nin en formda olan takımı Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmadan 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Maç istediğimiz gibi bitmedi" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. Maça net bir şekilde galibiyet parolası ile çıktıklarının altını çizen Erol Bedir, "Bu maçtan 3 puan alsaydık şu anda sıralamada 3. durumda olacaktık. 'Ne olacak ki 4. veya 5. sırada olmak da iyi' gibi bir görüşe katılmıyoruz. Puan tabelasında ne kadar üst sıralarda olursanız takım ve şehir adına kenetlenme daha çok oluyor ve bu sizi sürüklüyor" dedi.



Türkiye'nin en formda takımına karşı oynadıklarını ifade eden Bedir, "Maçta takımımız taktik olarak çok başarılı oldu. Bu tür maçlar bu şekilde geçer. Rakip takımın tek bir pozisyonu vardı o da elle kontrol edilen pozisyonda gol ile sonuçlandı. Maç istediğimiz gibi bitmedi. 27 bin taraftarın önünde oynadığımız bir karşılaşmadan 3 puan alamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.



Bedir, ligdeki diğer maçlar için umutlu olduklarının altını çizerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız bir karşılaşma ve ardından Alanya ile oynayacağımız bir baç var. Ligin ilk yarısını en güzel yerde tamamlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.