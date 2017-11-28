Erol Bedir: "Maç istediğimiz gibi bitmedi"
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Türkiye'nin en formda olan takımı Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmadan 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Maç istediğimiz gibi bitmedi" dedi.
Türkiye'nin en formda takımına karşı oynadıklarını ifade eden Bedir, "Maçta takımımız taktik olarak çok başarılı oldu. Bu tür maçlar bu şekilde geçer. Rakip takımın tek bir pozisyonu vardı o da elle kontrol edilen pozisyonda gol ile sonuçlandı. Maç istediğimiz gibi bitmedi. 27 bin taraftarın önünde oynadığımız bir karşılaşmadan 3 puan alamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.
Bedir, ligdeki diğer maçlar için umutlu olduklarının altını çizerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız bir karşılaşma ve ardından Alanya ile oynayacağımız bir baç var. Ligin ilk yarısını en güzel yerde tamamlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:03
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Yeni kral Fernando!
Toplam 3
Yorum
Gercekler Atiba denilen adam artik 35 yasinda. Atiba disinda 7 - 8 futbolcuda 33 yas ve üzeri. Takim yasli ve haftada iki mac kaldiracak gücte degil.
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Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Toplam 7
Yorum
özgür bence iyi kaleci değilsin topları çok sektiriyorsun dursun özbek futboldan anlamadığı için sana teklif yapabilir
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Gökhan Töre dönüyor
Toplam 3
Yorum
Nirvana 2 senedir oynamıyor . Sezon başı hazır olmalıydı .
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