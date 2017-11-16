Kırılma maçımız

3 maçtır bileği bükülmeyen 4. sıradaki Kayserispor'da Senegalli orta saha Badji, G.Birliği maçı için iddialı konuştu. Badji, "Kazanırsak puan durumunda kırılma olur. Yukarıda kalacağımıza inanıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli" diye konuştu.