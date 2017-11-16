 Kırılma maçımız – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kırılma maçımız

    Kırılma maçımız
    3 maçtır bileği bükülmeyen 4. sıradaki Kayserispor'da Senegalli orta saha Badji, G.Birliği maçı için iddialı konuştu. Badji, "Kazanırsak puan durumunda kırılma olur. Yukarıda kalacağımıza inanıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli" diye konuştu.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırılma maçımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.