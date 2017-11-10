‘Ligde 25 puanı bulalım uçarız’

SÜPER Lig'in flaş ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, geleceğe dair önemli mesajlar verdi. Bedir, "İleriye umutla bakma açısından 19 puan önemli. 19 puanı bir yana bırakın, takımımızın oyunu, aile ortamı, şehrin kenetlenmesi, takımımızla taraftarımızın bütünleşmesi, harcadığımız emeklerin boşa gitmemesi bizi umutlandırıyor. Hedefimi zaten baştan söylemiştim. İlk yarı itibarıyla puanımızı 25 ve üzeri yaparsak o zaman artık çok fazla mütevazı olmaya gerek yok, oturur bazı şeyleri konuşuruz. Dolayısıyla şimdi başarılıyız ama bu bizi şımartmamalı" diye konuştu.