 Yıldız adayı Emre şimdi de PSG’ye – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Yıldız adayı Emre şimdi de PSG’ye

    Yıldız adayı Emre şimdi de PSG’ye
    KAYSERİSPOR'UN 14 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir, A Spor'a konuştu. Barcelona'nın denemeye alıp 'üstün futbol zekasına sahip' raporu verdiği FIFA kuralları gereği 18 yaşına kadar transferi olmayan Emre, "Çok büyük hedeflerim" var derken, şimdi de Fransız devi Paris Saint Germain'den davet aldı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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