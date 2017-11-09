Yıldız adayı Emre şimdi de PSG’ye

KAYSERİSPOR'UN 14 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir, A Spor'a konuştu. Barcelona'nın denemeye alıp 'üstün futbol zekasına sahip' raporu verdiği FIFA kuralları gereği 18 yaşına kadar transferi olmayan Emre, "Çok büyük hedeflerim" var derken, şimdi de Fransız devi Paris Saint Germain'den davet aldı.