Kayserispor'da başkandan rehavet uyarısı

Ligde 11 haftalık periyot sonunda 19 puan ve averajla Demir Grup Sivasspor'un önünde 4. sırada yer alan Kayserispor'da alınan sonuçlar taraftarın yüzünü güldürdü.

Son iki sezonda son haftalara ligden düşme korkusuyla giren Kayseri ekibi, 2017-2018'in geride kalan 11 haftasında başarılı bir grafik çizdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligde 11 haftalık süreçte sergiledikleri iyi futbolun neticesinde puan tablosunda üst sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve geriye kalan 23 maçlık periyotta çok şeyin değişebileceğini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Önümüzde daha 23 maç var, bu 69 puan eder. Matematiksel olarak düşünürseniz, en alttaki takımın şampiyon olma ihtimali var. Zirvede bulunan Galatasaray'ın puan itibarıyla en alta düşme ihtimali bulunuyor. Yani ihtimaller henüz bitmedi. İleriye umutla bakma açısından 19 puan önemli. 19 puanı bir yana bırakın, takımımızın oyunu, aile ortamı, şehrin kenetlenmesi, takımımızla taraftarımızın bütünleşmesi, harcadığımız emeklerin boşa gitmemesi bizi umutlandırıyor. Hedefimi zaten baştan söylemiştim. İlk yarı itibarıyla puanımızı 25 ve üzeri bir noktaya çekersek o zaman artık çok fazla mütevazı olmaya gerek yok, oturur bazı şeyleri konuşuruz. Ancak henüz daha 19 puanınız varken bundan sonra eğer başarılı olamazsanız, bu 19 puan hiçbir şeye yaramaz. Bunun iki katını alan takımlar bile ligde kalamıyor. Dolayısıyla şimdi başarılıyız ama bu başarı bizi şımartmamalı."

- "Asamoah Gyan burada zirveye çıkmak istiyor"

Bedir, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Asamoah Gyan'ın, takıma geç katılması ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı gerçek performansını ortaya koyamadığını dile getirdi.

Ganalı futbolcunun antrenmanlarda iyi çalıştığını ve birkaç hafta sonra ligde kendisinden söz ettirmeye başlayacağını aktaran Bedir, "Asamoah Gyan iki kupa maçında oynadı ve 2 gol attı. Kupada bizi taşıdı. Fenerbahçe maçında da son dakikada girdi ve yapması gereken işi yaptı." diye konuştu.

Asamoah Gyan'ın çalışkan bir futbolcu olduğunu anlatan Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başında hazırlık kampı görmedi. Sadece milli takımda oynuyordu ama tam olarak fiziksel açıdan hazır değildi. Yükleme yapıldığında sakatlanma korkusuyla yavaş yavaş hazırlanması gerektiği düşünüldü. O bölgede oynayan oyuncularımızın da başarılı olmasından dolayı çok da acele edilmedi. Bir de tam düzelmişken sakatlık yaşadı. Şu an form grafiği yukarıya doğru çıkıyor. Asamoah Gyan temaslı oynayan, boğuşan, topu alıp getiren, götüren bir oyuncu değil ama ceza sahasına top indiği andan itibaren kaleyi bulduğunu iyi biliyoruz. Bana göre 2-3 hafta içerisinde formu da zirve yapar. Devre arasındaki kampta fiziksel açıdan takımla aynı seviyeye gelecektir. Asamoah Gyan, çok karakterli, istekli, burada yeniden zirveye çıkmak istiyor. Önümüzdeki süreçte Asamoah Gyan'ı çok fazla konuşacağız."