 Kayserispor çalışmalara hız kesmeden devam ediyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    çalışmalara hız kesmeden devam ediyor

    Kayserispor çalışmalara hız kesmeden devam ediyor

    Süper Lig ekiplerinden , milli maç arası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Süper Lig'de oynadıkları Trabzonspor maçının ardından 3 gün izin yapan futbolcular, Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı hazırlık karşılaşması dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde toplanarak çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından düz koşu yapan futbolcular, kondisyon çalışmaları ile antrenmanı sürdürdü.

    Öte yandan 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de , Kadir Has Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep FK ile bir hazırlık maçı yapacak.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:04
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