Kayserispor çalışmalara hız kesmeden devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli maç arası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Öte yandan 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep FK ile bir hazırlık maçı yapacak.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:04
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Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
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Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
Kayserispor çalışmalara hız kesmeden devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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