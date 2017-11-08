Süper Lig'de 19 puan ve averajla 4. sırada yer alan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, 11 haftalık bölümde ortaya koydukları performansla bulundukları yeri hak ettiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, oyuncularının performans ve çalışmalarından şu ana kadar memnun olduğunu söyledi.

Sumudica, Kayserispor'un daha iyi olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Herhalde kimse tahmin etmiyordu 11 haftanın sonunda Kayserispor'un 4'üncü sırada yer alacağını. Oyuncularım çok çalıştılar, bunu hak ettiler. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten iyi oyuncular getirdi. İstediğim futbolcuları kulübe transfer etti. Masöründen tercümanına, hocasından futbolcusuna herkes terinin son damlasına kadar çalışıyor. Bu dördüncülüğü hak ediyoruz. Belki daha iyi yerlerde olabilirdik, şanssızlıklar yaşadık ama şu anda dördüncü sıradayız. Kayseri halkı bunu hak ediyor, daha iyi yerleri hak ediyor. Umarım ligi daha iyi yerde bitiririz."

Kayserispor'da aile ortamının olduğunu aktaran Sumudica, "Benim hedefim hep aynı olacak; takıma geçen seneden daha iyi futbol oynatmak. Diğer bir hedefim de taraftarları stada çekmekti ve bunu başardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Stada geçen senenin üç katından fazla taraftar geldiğini vurgulayan Sumudica, bu sezon taraftarların güzel futbol seyrettiğini dile getirdi.

Sumudica, 8. haftadaki Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Kayserispor bu aldığı sonuçlarla normal bir takım seviyesinde. Hiçbir zaman Kayserispor'a küçük takım demedim. Gelecek sene bu aldığımız olumlu skorları devam ettirirsek daha yukarılara oynayıp büyük takım olma yolunda hedefimize varırız. İlk yarıyı çok çalışarak bu çalışma temposunda devam ettirirsek -biraz da sabır bekliyorum taraftarımızdan- ilk yarıyı daha yukarılarda bitirebiliriz."

- Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kayserispor, 12. haftada Gençlerbirliği ile 19 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, haftanın ilk antrenmanında, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.