Kayserispor'da çarşamba günü topbaşı

Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından yarın başlayacak.Sarı-Kırmızılı takım milli aradan yararlanarak TFF 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak.

Son olarak kendi sahasında oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor'da oyunculara üç günlük izin verildi. Sarı-Kırmızılı takım Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Çarşamba günü Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde saat 19.00'da toplanarak haftanın ilk çalışmasını yapacak. Haftanın ilk çalışmasına milli takımlarda bulunan oyuncular dışında tüm oyuncular katılacak. Kayserispor, milli maç arasında lig havasından uzaklaşmamak için TFF 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak. Cumartesi günü oynanacak olan maçın saati ise henüz netlik kazanmadı.