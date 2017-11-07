Kayserispor'da çarşamba günü topbaşı
Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından yarın başlayacak.Sarı-Kırmızılı takım milli aradan yararlanarak TFF 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynayacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 48
Yorum
İLKER YILMAZ VURAL FENERE DEFOL AYKUT BIKTIRDIN BİZİ SENDE HOCA OLMAZ..KORKAKSIN SEN
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 8
Yorum
uA YAV HEHE FENERİN 8 TANE YILDIZI VAR TAMAM AĞLAMAYIN
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Barcelona tepkisi
Toplam 11
Yorum
wolverine82 bizim başkan işini bilir güzel açıklama yapmış net ve özetbarcelona dediği zaman benim aklıma spor kulübü geliyor şehirin güzelikleri değil
Kayserispor'da çarşamba günü topbaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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