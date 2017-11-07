 Kayserispor ‘kaptanlar’ takımı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kayserispor ‘kaptanlar’ takımı

    Kayserispor ‘kaptanlar’ takımı
    SÜPER Lig'in flaş ekibi Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atilla Turan A Milli Takım'a giderken, Mendes, Kucher, Gyan, Ahamada ve Sapunaru sarı-kırmızılılarda milli takıma seçilen yabancı isimler oldu. Başkan Erol Bedir, "Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuz'dan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için büyük bir onurdur. Kucher, Gyan ve Sapunaru'nun kaptanlık pazubantı takmaları, takımımızın zenginliğidir" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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