Kayserispor ‘kaptanlar’ takımı

SÜPER Lig'in flaş ekibi Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atilla Turan A Milli Takım'a giderken, Mendes, Kucher, Gyan, Ahamada ve Sapunaru sarı-kırmızılılarda milli takıma seçilen yabancı isimler oldu. Başkan Erol Bedir, "Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuz'dan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için büyük bir onurdur. Kucher, Gyan ve Sapunaru'nun kaptanlık pazubantı takmaları, takımımızın zenginliğidir" ifadelerini kullandı.