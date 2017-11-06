Kayserispor'dan 7 isme milli davet
Kayserispor'lu futbolculara milli maçlar sebebiyle Çarşamba gününe kadar izin verilirken sarı-kırmızılı 7 oyuncu ise Milli Takım kamplarına gitti.
Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atila Turan A Milli Takıma giderken Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları, Oleksander Kucher Ukrayna, Asamoah Gyan Gana, Ali Ahamada Komodor Adaları, Christian Sapunaru Romanya Milli Takımlarına giden isimler oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuzdan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için onurdur. Ülkelerinin A Milli Takım kamplarına giren Kayserisporlu oyunculardan Kucher, Gyaen ve Sapunaru'nun ülke Milli Takımlarında kaptanlık pazubenti takmaları, sarı-kırmızılı takımımızın zenginliğidir. Başarılı sonuçlarla ve sakatlanmadan dönmelerini arzuluyoruz'' dedi. Öte yandan sakatlığının son tedavisi için Portekiz'e giderek burada ülkesinin milli takım doktoruna muayene olan Varela'nın Kayseri'ye dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:23
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'Terim baskısı'
Toplam 16
Yorum
adalet Beyler Fatih Terimin Galatasaray divan kurulu üyesi olduğunu unuttunuz galiba.
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27 yılın en kötüsü
Toplam 5
Yorum
üzgün fenerli. Bence tepkimizi koymamız lazım büyük fenerbahçe taraftarı.Ben iki senedir maçlara gitmiyorum.Bence sizlerde gitmeyin anlasınlar.
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Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı
Toplam 16
Yorum
yolcu videyo hakem sistemi bu yüzden olmalı faydası bu gibi düdükleri kaldırır ortadan
Kayserispor'dan 7 isme milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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