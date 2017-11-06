 Kayserispor'dan 7 isme milli davet – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kayserispor'dan 7 isme milli davet

    Kayserispor'dan 7 isme milli davet

    Kayserispor'lu futbolculara milli maçlar sebebiyle Çarşamba gününe kadar izin verilirken sarı-kırmızılı 7 oyuncu ise Milli Takım kamplarına gitti.

    Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atila Turan A Milli Takıma giderken Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları, Oleksander Kucher Ukrayna, Asamoah Gyan Gana, Ali Ahamada Komodor Adaları, Christian Sapunaru Romanya Milli Takımlarına giden isimler oldu. Kayserispor Başkanı , ''Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuzdan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için onurdur. Ülkelerinin A Milli Takım kamplarına giren Kayserisporlu oyunculardan Kucher, Gyaen ve Sapunaru'nun ülke Milli Takımlarında kaptanlık pazubenti takmaları, sarı-kırmızılı takımımızın zenginliğidir. Başarılı sonuçlarla ve sakatlanmadan dönmelerini arzuluyoruz'' dedi. Öte yandan sakatlığının son tedavisi için Portekiz'e giderek burada ülkesinin milli takım doktoruna muayene olan 'nın Kayseri'ye dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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