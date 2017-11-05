 Sumudica: Şut bile attırmadık – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Sumudica: Şut bile attırmadık

    Sumudica: Şut bile attırmadık
    Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, rakiplerine göre daha etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Rumen hoca, takımın performansından son derece memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda oyunu domine eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu" dedi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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