Sumudica: Şut bile attırmadık

Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, rakiplerine göre daha etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Rumen hoca, takımın performansından son derece memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda oyunu domine eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu" dedi.