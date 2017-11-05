 Deniz G.Birliği maçında yok – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Deniz G.Birliği maçında yok

    Deniz G.Birliği maçında yok
    MAÇA sarı kart ceza sınırında çıkan Kayserisporlu Deniz Türüç, 34. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı futbolcu, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçını tribünden izleyecek. Milli futbolcunun bu sezon ligde 1 gol ve 4 asisti var.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deniz G.Birliği maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.