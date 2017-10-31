 Yeni pantolon aldıracağım! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Yeni pantolon aldıracağım!

    Yeni pantolon aldıracağım!
    KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, risk alarak puan kazandıklarını söylerken, ilginç bir Mourinho açıklaması yaptı. Sumudica, "Futbolcularım nasıl geri dönüleceğini gösterdi. Son 15 dakika her şeyi riske ettim, 3 forvete döndüm. Risk almadan bir şey alamazsınız" dedi. Gol sonrası sevincinin sorulması üzerine Sumudica, "Mourinho'nun çok gerisindeyim ama benim de kalbim var. Golden sonra beni ittiler, pantolonum zarar gördü. O futbolculardan birine pantolon aldıracağım" şeklinde cevap verdi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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