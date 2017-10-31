Yeni pantolon aldıracağım!

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, risk alarak puan kazandıklarını söylerken, ilginç bir Mourinho açıklaması yaptı. Sumudica, "Futbolcularım nasıl geri dönüleceğini gösterdi. Son 15 dakika her şeyi riske ettim, 3 forvete döndüm. Risk almadan bir şey alamazsınız" dedi. Gol sonrası sevincinin sorulması üzerine Sumudica, "Mourinho'nun çok gerisindeyim ama benim de kalbim var. Golden sonra beni ittiler, pantolonum zarar gördü. O futbolculardan birine pantolon aldıracağım" şeklinde cevap verdi.