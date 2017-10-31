 Umut boş geçmedi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Umut boş geçmedi

    Umut boş geçmedi
    Umut Bulut, Fenerbahçe'yi es geçmedi. 41. dakikada Kameni'yi avlayan tecrübeli futbolcu, bu sezonki 3. golünü kaydetti. Kayserispor formasıyla bu sezon mücadeleci performansıyla dikkat çeken Umut, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta 2 gol atmayı başardı. Ayrıca kariyerinde en çok golü Fenerbahçe'ye atan Umut, sarılacivertli kaleye 10. sayısını bıraktı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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