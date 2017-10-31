 Lawal’ın aklı Kayseri’de – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Lawal’ın aklı Kayseri’de

    Lawal’ın aklı Kayseri’de

    Osmanlıspor’un orta saha oyuncusu Lawal, Kayserispor’a dönmek istiyor

    2016-2017 sezonunda Kayserispor forması ile başarılı bir yarım sezon geçiren ve ardından yeniden sezon başında Osmanlıspor'a dönen Rahem Lawal'ın aklı Kayseri'de kaldı. Yeniden Kayserispor'da forma giymek isteyen 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, sarıkırmızılı takıma mesaj yolladı. Devre arasında Kayserispor'a gelmek istediğini ileten Lawal için son kararı teknik patron Marius Sumudica ve yönetim karar verecek. Osmanlıspor'da mutsuz olduğu öğrenilen Lawal her gün eski takım arkadaşları ile sürekli konuştuğu ve menajerleri aracılığı ile haber gönderdiği gelen haberler arasında
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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