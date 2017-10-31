 Kayserispor’dan faul İsyanı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Kayserispor’dan faul İsyanı

    Kayserispor’dan faul İsyanı
    FENERBAHÇE'niN Ozan ile bulduğu gol öncesi yaşanan bir pozisyon Kayserisporlular'ı isyan ettirdi. 44'te orta sahada rakibine pres yapan Ozan Tufan, Deniz Türüç'ün bileğine basıp topu aldı. Deniz, bu pozisyonda yerde kaldı. Kayserililer faul beklerken F.Bahçe oynamaya devam etti ve gol geldi. Golden sonra Kayseri'nin hocası Sumudica uzun süre yardımcı hakeme itirazda bulundu.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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