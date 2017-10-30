Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye 10. gol
Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, kariyerinde 10. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.
Öte yandan Kayserisporlu Gyan da Süper Lig'deki ilk golünü attı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye 10. gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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