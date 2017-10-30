 Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye 10. gol – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    'tan Fenerbahçe'ye 10. gol

    Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye 10. gol

    Kayserisporlu futbolcu , kariyerinde 10. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi.

    Tecrübeli futbolcu, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

    Öte yandan Kayserisporlu Gyan da Süper Lig'deki ilk golünü attı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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