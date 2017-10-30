Gyan'ın golünden sonra saha karıştı
Kayserispor'un son dakikada attığı golden sonra saha içi karıştı.
Golden sonra hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini coşkulu bir şekilde kutlarken, uzatma dakikalarında galibiyeti kaçıran Fenerbahçeli oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.
Golün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe kulübesine dönerek sus işareti yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Rumen teknik adamın üzerine doğru yürüdüğü görüldü. Araya girenler, ikili arasındaki gerginliğin büyümesini engelledi.
Fenerbahçeli taraftarlar da sahaya çok sayıda yabancı madde atarak Kayserisporlu futbolcuların sevincine tepki gösterdi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:25
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Gyan'ın golünden sonra saha karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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