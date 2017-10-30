 Gyan'ın golünden sonra saha karıştı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gyan'ın golünden sonra saha karıştı

    Gyan'ın golünden sonra saha karıştı

    Kayserispor'un son dakikada attığı golden sonra saha içi karıştı.

    Golden sonra hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini coşkulu bir şekilde kutlarken, uzatma dakikalarında galibiyeti kaçıran Fenerbahçeli oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.

    Golün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe kulübesine dönerek sus işareti yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Rumen teknik adamın üzerine doğru yürüdüğü görüldü. Araya girenler, ikili arasındaki gerginliğin büyümesini engelledi.

    Fenerbahçeli taraftarlar da sahaya çok sayıda yabancı madde atarak Kayserisporlu futbolcuların sevincine tepki gösterdi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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