 Deniz Türüç: Zoru başardık – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Deniz Türüç: Zoru başardık

    Deniz Türüç: Zoru başardık

    Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmada 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

    Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Deniz, "Bizim için çok önemli bir puan. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıya kötü başladık ama bunu telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe deplasmanından 1 puan almak kolay değil. Fenerbahçe, büyük camia ve müthiş taraftarı var. İyi oyunla beraber 1 puan aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

    Yedikleri ilk golden önce uzun süre yerde kalan 24 yaşındaki futbolcu, kendisine faul yapıldığını ileri sürerek, "Ayağımda şu an bir şişlik var. Yüzde 100 faul vardı ama verilmedi. Bu, hakem adına büyük bir hataydı. Maçın geneline bakıldığında hakem inanılmaz iyi bir maç yönetti." ifadelerini kullandı.

    Deniz Türüç, antrenmanlardan sonra özel çalışmalar yaptığına değinerek, "Umut ağabey ve Asamoah Gyan ile idmanlardan sonra sürekli duran top ve şut çalışıyoruz. Son haftalarda iyi gidiyorum. Onun için çok mutluyum. Şimdi Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Trabzonspor da çok büyük bir camia. Çok önemli bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.

    Kariyer hedefiyle ilgili bir soru üzerine milli futbolcu, İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Barcelona'da oynamayı amaçladığını vurguladı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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