Hesarek Kayak Festivali kar üzerinde 'halay'la kutlandı
23 Şubat 2019, Cumartesi
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kar üzerinde 'halay'la kutlandı

Hesarek Kayak Festivali kar üzerinde 'halay'la kutlandı

Bingöl'de düzenlenen 4'üncü 'ne katılanlar kar üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seslendirdikleri şarkılar eşleğinde halay çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklediği 'nin organizasyonuyla 4'üncü Hasarek Kayak Festivali düzenlendi. Merkeze bağlı Dikme köyünde bulunan Haserek 'nde yapılan festivale , Belediye Başkanı ve çok sayıda kişi katıldı. Festivale katılmak isteyenler için Bingöl Belediyesi'nce kent merkezinde ulaşım imkanları sağladı.

Hesarek Kayak Merkezi'ne festival için gelen binlerce kişi kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyenler ise teleferiğe binerek Hesarek Dağı'nın 2 bin 450 rakımlı zirvesine çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı. Festivale gelenler Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar seslendirerek hayal çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan Vali Kadir Ekinci, katılımcılara sucuk ekmek ikramında bulunarak, böylesi bir ortamda insanların barış, kardeşlik, sevgi içinde ve coşkuyla hep birlikte bir arada eğlenmesinin önemine değindi. Vali Ekinci, "Bir önceki yıldan, çok daha ciddi bir katılımla tüm Türkiye'ye ve hatta tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceğiz. Her yıl festivale olan ilgi artıyor. Bu Bingöllü kardeşlerimizin, bölge halkının teveccühüyle gerçekleşen bir durumdur. İnşallah Haserekle birlikte Bingöl'ün Yüzenadalar'da, kaplıcalarda elbirliğiyle yapacağımız çalışmalarla turizm merkezi haline getireceğiz. Tüm dünyada Bingöl'ün farkındalığını oluşturma noktasında hep beraber gayret ederek, daha iyi noktalara Bingöl'ü getireceğiz" dedi. Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise belediye olarak festivalin düzenlemekten ve geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festival kapsamında sanatçı Servet Kocakaya tarafından Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla konser verdi.

  1. 23.02.2019
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