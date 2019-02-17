Yıldız Dağı'nda snowboard yarışları

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı'nda düzenlenen yarışlara, 14 ilden 149 sporcu katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda erkek ve kadın sporcular, çok sayıda kategoride yarıştı.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Türkiye Kayak Federasyonu temsilcileri verdi.

Vali Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin artık yarışmalara ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonunun takvimindeki yarışlara ev sahipliği yaptıklarını belirten Ayhan, "Güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonlarla bu kültürü kazanmış oluyoruz, 149 sporcumuz vardı ve aileleriyle beraber yaklaşık 400 kişiyi ağırlamış olduk." diye konuştu.

Bu tür organizasyonlarla eksikliklerin tespit edildiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Gittikçe uluslararası yarışlar alabilecek pozisyona gelebileceğiz. Bu dağ, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Gittikçe burada bu kültürü alıyoruz. İnşallah daha nitelikli, daha kaliteli, daha üst düzey yarışlara ev sahipliği yapacağız. Bugün çok renkli, çok canlı ve çok heyecanlı yarışlar oldu. Vatandaşlarımızın çok güzel ilgisi var, hava sertliği kayak yapmaya çok elverişli. Pistlerimiz çok güzel, bu kültürü üstüne koyarak devam ettireceğiz. Kayak merkezi, her sene bir önceki yıldan çok iyi noktaya geliyor. Seneye bundan çok iyi bir noktada olacak. Bu, birlikteliğin ve sahiplenmenin ürünüdür."