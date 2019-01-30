3. CAS Karakoram Kupası başladı
Türk kayakçı Berkin Usta, Pakistan'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.
Naltar kentindeki Pakistan Hava Kuvvetleri Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 13 ülkeden 40 sporcu katıldı.
Kupanın açılış gününde erkekler büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin, Ukraynalı Levko Tsibelenko ve Andriy Nariichyn'i geride bırakarak ilk günü liderlikle kapattı.
Pakistan Kış Sporları Federasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye, Birleşik Krallık, Belçika ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 13 ülkeden gelen 40 yarışmacıyla düzenlenen etkinlikle, Pakistan'ın doğa sporları ve turizm alanında gelişmesi planlanıyor.
- 30.1.2019 22:59
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
3. CAS Karakoram Kupası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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