3. CAS Karakoram Kupası başladı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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3. CAS Karakoram Kupası başladı

3. CAS Karakoram Kupası başladı

Türk kayakçı Berkin Usta, 'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.

Naltar kentindeki Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 13 ülkeden 40 sporcu katıldı.

Kupanın açılış gününde erkekler büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin, Ukraynalı Levko Tsibelenko ve Andriy Nariichyn'i geride bırakarak ilk günü liderlikle kapattı.

Pakistan Kış Sporları Federasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından , , Belçika ve 'ın aralarında bulunduğu 13 ülkeden gelen 40 yarışmacıyla düzenlenen etkinlikle, Pakistan'ın doğa sporları ve turizm alanında gelişmesi planlanıyor.

  1. 30.1.2019 22:59
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