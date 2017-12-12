 Kayak Milli Takımı seçmelerinde kavga – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Kayak Milli Takımı seçmelerinde kavga

    Kayak Milli Takımı seçmelerinde kavga

    tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olay çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı.

    Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:09
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