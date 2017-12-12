Kayak Milli Takımı seçmelerinde kavga
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olay çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:09
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Valbuena krizi
Toplam 9
Yorum
Hakan Aykut Aleksi harcadığı gibi bunuda harcamak istiyor. İleride top tutan adam eksilten tek adam. Aykut takımı bozmak için elinde geleni yapıy
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 3
Yorum
ged 61 bu hata sadece yardımcı hakemin değil..orta hakemde çok hatalı..bunu görmemek mümkün değil..yaa konya maçı kaybetse veya berabere bitseydi..
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Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 4
Yorum
bjkli psg ile maçını izlemedin galiba ?
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