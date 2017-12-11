Olimpiyatlar buz tuttu

Kıyıcı, yaptığı açıklamada, kayakla atlamada Türkiye'nin olimpiyat kotası almaya yakın 3 sporcusu bulunduğunu ancak FIS'ın aldığı karar sonrasında bu sayının azaldığını ifade etti.

"Konuyla ilgili önce FIS'a yazılı itirazımızı ilettik. CAS'a kadar gidecek bir süreç içindeyiz." değerlendirmesini yapan Kıyıcı, "Ülkeler, yarışmalarda alınan puanlara göre kota alıyor. Biz de tüm çalışmamızı bu doğrultuda yaptık. FIS, yaklaşık 20 gün önce aldığı kararla kayakla atlamada ülke kotalarını yükseltti. Üç sporcumuz yüzde 90 olimpiyatlara katılma hakkı elde edebilecekken, bu değişiklik sonrasında oyunlara gidebilme şansı olan bir sporcumuz kaldı. Çünkü kotanın artması, sporcularımızın genel klasmandaki yerlerinin gerilemesine neden oluyor. Olimpiyatlar öncesinde böyle bir karar alınmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Değişikliğin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Almanya Kayak Federasyonunun teklifiyle yapıldığını anlatan Kıyıcı, şunları kaydetti:

"Bu değişiklik sonrasında Fransa, Estonya, Kanada ve Kazakistan da bizim gibi etkilenen ülkeler oldu. Kanada da konuyla ilgili protestosunu yaptı. Biz de önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile istişare ettik, bakanlığımızı da bilgilendirdik. IOC'den gelen cevaba istinaden tezlerimizi yazdık. Avukatlarımız, konuyla ilgili nihai metni uluslararası federasyona ulaştıracak. İnşallah sonuç alacağız. Daha önce kayakla atlamada olimpiyatlara hiç sporcu gönderemedik. Dolayısıyla bir ilki elimizden alma gibi durum söz konusu. Durum, sporcularımızın ve teknik ekibimizin motivasyonunu bozdu. Toparlanmaya çalışıyoruz."

"ASIL HEDEFİMİZ 2022 VE 2026 OLİMPİYATLARI"

Fatih Kıyıcı, alp disiplininde ülke kotasıyla Türkiye'nin oyunlara birer kadın ve erkek sporcuyla katılabileceğini söyledi.

Kayaklı koşuda ise bir kadın ve iki erkek sporcuyla katılabilmek için çalıştıklarını dile getiren Kıyıcı, "Sporcularımız, şu anda yurt dışında kamp yapıyor. Biatlon sporcularımız ise İsveç'te kampta. Biatlonda oyunlara katılma şansımız zor. Sporcularımız, son dönemde aldıkları sonuçlarla imkansızı zora çevirdi. Daha önce biatlonda da oyunlara katılmadık, umarım bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Milli takım kadrolarıyla ilgili iki yıl önce bir çalışma yaptıklarını ve genç isimlerle yola çıktıklarını belirten Kıyıcı, "İki yıl önce genç bir jenerasyonla başladık, bunu sürdürüyoruz. Asıl hedefimiz 2022 ve 2026 Olimpiyatları. Eğer bu süreci bu genç arkadaşlarla devam ettirirsek, sonuç elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.