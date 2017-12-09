 Kasımpaşa ve Trabzonspor'dan Filistin'e destek – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    ve 'dan Filistin'e destek

    Kasımpaşa ve Trabzonspor'dan Filistin'e destek

    ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankart ile çıktı.

    Süper Lig'in 15. haftasında oynanan - karşılaşmasında oyuncular sahaya pankartla çıktı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da devam etti.

    Kasımpaşalı ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya beraber üzerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmaya gelen taraftarlar da tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterip Filistin'e destek verdi.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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