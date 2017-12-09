Kasımpaşa ve Trabzonspor'dan Filistin'e destek
Kasımpaşa ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankart ile çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da devam etti.
Kasımpaşalı ve Trabzonsporlu futbolcular, sahaya beraber üzerinde 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmaya gelen taraftarlar da tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterip Filistin'e destek verdi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
Kasımpaşa ve Trabzonspor'dan Filistin'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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