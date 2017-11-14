Fransız kayakçı Poisson vefat etti
Fransız kayakçı David Poisson, Kanada'da antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.
Fransa Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Kanada'nın Nakiska Kayak Merkezi'nde antrenman sırasında kaza geçiren 35 yaşındaki Poisson'un vefat ettiği bildirildi. Açıklamada, Avusturya'da 2013'te düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası'nda bronz madalya elde ede Fransız sporcunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'yı 2010 ve 2014'te iki kez temsil eden Poisson, Kuzey Amerika'da bu ay başlayacak Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etmeye hazırlanıyordu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:53
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ boluspora gönderin 10M verirler bence.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 13
Yorum
gs kovun gitsin volkan babacanı ne işe yarıyor kalede o olmsada 3 gol olurdu zaten,çümkü kalenize 3 top geldi 3 de gol oldu
Fransız kayakçı Poisson vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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