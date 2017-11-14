 Fransız kayakçı Poisson vefat etti – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Fransız kayakçı Poisson vefat etti

    Fransız kayakçı Poisson vefat etti

    Fransız kayakçı , Kanada'da antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

    Fransa Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Kanada'nın Nakiska Kayak Merkezi'nde antrenman sırasında kaza geçiren 35 yaşındaki Poisson'un vefat ettiği bildirildi. Açıklamada, Avusturya'da 2013'te düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası'nda bronz madalya elde ede Fransız sporcunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'yı 2010 ve 2014'te iki kez temsil eden Poisson, Kuzey Amerika'da bu ay başlayacak Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etmeye hazırlanıyordu.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:53
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