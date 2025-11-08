Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Adam, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Kubilay

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Jandersson

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Göztepe maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.