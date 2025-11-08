CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 19:52
Kasımpaşa-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Adam, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Kubilay

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Juan, Jandersson

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Göztepe maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

