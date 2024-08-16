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Tarihi ceza

PFDK, Konyaspor maçında ihraç edilen Kasımpaşa hocası Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Tarihi ceza
PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Uğurlu'nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 maç, aynı maçta tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 maç olmak üzere toplam 7 maç ceza verildiği ifade edildi. Ayrıca toplam 132 bin 750 TL de para cezası kesildi. Öte yandan Alanyaspor karşılaşmasında ihraç edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a da 1 maç ceza ve 230 bin 350 TL para cezası kesildi.
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