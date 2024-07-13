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Kasımpaşa 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kasımpaşa ve Hull City, 2024-2025 sezonu öncesi oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 20:22
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Kasımpaşa 1-1 Hull City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kasımpaşa ve Hull City, 2024-2025 sezonu öncesi oynanan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu; Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Fall ve Da Costa 11'i ile çıktı.

Hull City ise, Pandur, Coyle, Jones, McLoughlin, Jacob, Simons, Slater, Longman, Abdülkadir, Giles ve Lokilo 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın 60. dakikasında Fall'ın sağ taraftan ortasında iyi yükselen Aytaç Kara, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hull City 78. dakikada Sincere Hall'un ayağından bulduğu golle skoru eşitledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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