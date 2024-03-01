Kasımpaşa EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 28. hafta maçında Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Mortadha, Nuno da Costa

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Caner, Aaron,Pougu, Uğur, Aziz, Caktas, İbrahim, Quennsy, Manaj

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.