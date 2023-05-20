Kasımpaşa - İstanbulspor maçı canlı anlatım (Kasımpaşa-İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda kazanmak için sahaya çıkıyor.
Ev sahibi Kasımpaşa 37 puanla 13. sırada yer alıyor.
15. sırada yer alan İstanbulspor'un ise 35 puanı bulunuyor.
Kasımpaşa - İstanbulspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Papy, Yasin, Malsa, Ben Ouanes, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Koita.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Eze.
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.