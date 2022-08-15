Haberler Kasımpaşa Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı!

Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı!

İlk hafta Başakşehir'e 4-0 kaybeden Kasımpaşa, ikinci hafta Fenerbahçe karşısında 6-0'lık mağlubiyet aldı. Maçın ardından teknik direktör Sami Uğurlu, istifa kararını yönetime sundu. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 01:08
Sami Uğurlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası istifa kararı!
Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşılaşması sonrası istifa kararı aldı.

44 yaşındaki teknik adam, 6-0 mağlup oldukları maçın ardından yönetime istifasını sundu.

NE DEMİŞTİ?

Maçın ardından görüşlerini aktaran Uğurlu, farklı mağlubiyet nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ve, "15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit bireysel hatalar... Genç oyuncuları oynatınca bunlarla karşılaşıyorsunuz. Rakip de güçlü bir takım olunca cevap veremiyorsunuz. Bunun için özür dilerim. Kabul edebileceğimiz bir skor değil." açıklamasını yaptı.

Yeni sezon öncesi çok fazla oyuncularını kaybettiklerini belirten Sami Uğurlu, taraftarlarından özür dileyerek "Çok fazla oyuncu gitti, onların yeri zamanla doldurulacak. Bu bir süreç ama Kasımpaşa açısından kolay bir süreç olmayacaktır. Taraftardan yeniden özür diliyorum" sözlerini kullandı.
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