Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Kasımpaşa, 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Mbaye Diagne'yi 1 sezon sonra Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya satmıştı. İstanbul ekibine geldiğinde 650 bin Euro değeri olan Diagne, Galatasaray'a imza attığında ise 5.5 milyon Euro değere ulaştı.