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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Umut Bozok transfer planı hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi Trezeguet transferinde olduğu gibi en az 3,4 kat kar elde etmek istiyor. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 18:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 18:01
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

3 dev kulüp, sezon sonunda Kasımpaşa'nın kapısını çalarak 25 yaşındaki yıldız golcü Umut Bozok'u renklerine katmayı planlıyor… Ancak bu hiç de kolay olmayacakmış gibi gözüküyor…

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Çünkü Umut Bozok için Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonu bulunuyor… Kasımpaşa sezon sonunda Fransız ekibi Lorinet'e 1.5 milyon Euro verdiği taktirde oyuncunun bonservisini alabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Takvim'in haberine göre; İstanbul ekibi, Umut Bozok'un bonservisini aldıktan sonra devlerden en az 4 katını isteyecek… Umut Bozok bu sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmada 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asiste imza attı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Bilindiği gibi Kasımpaşa 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten Trezeguet'yi 500 bin Euro'ya kiralamıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

1 sezon sonra ise Mısırlı yıldızın bonservisini 2 milyon Euro'ya aldı. Süper Lig'de muhteşem işlere imza atan Trezeguet G.Saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Ancak Kasımpaşa yıldız oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sattı. Yani 2 milyon Euro'ya aldığı oyuncudan 5 katını kazandı…

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Umut Bozok için transfer planı hazır

Kasımpaşa, 2018 yılında TJ Teda'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Mbaye Diagne'yi 1 sezon sonra Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya satmıştı. İstanbul ekibine geldiğinde 650 bin Euro değeri olan Diagne, Galatasaray'a imza attığında ise 5.5 milyon Euro değere ulaştı.

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