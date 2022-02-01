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Kasımpaşa’nın yeni stoperi Spajic

Ligde 5'te 5 yapan Kasımpaşa, transferde de boş durmuyor. Lacivert-beyazlılar, Uros Spajic'i kadrosuna kattı. Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan ve Sırbistan formasını da giyen Spajic, bu sezon 11 maçta 1 golle oynadı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Kasımpaşa’nın yeni stoperi Spajic
Ligde 5'te 5 yapan Kasımpaşa, transferde de boş durmuyor. Lacivert-beyazlılar, Uros Spajic'i kadrosuna kattı. Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan ve Sırbistan formasını da giyen Spajic, bu sezon 11 maçta 1 golle oynadı. 1.88 boyundaki, 28 yaşındaki tecrübeli stoper, Katar 2022 Dünya Kupası vizesini alan Sırbistan'da 20 kez boy gösterdi. Öte yandan Paşa, Feyenoord'dan aldığı Jorgensen'le yollarını ayırdı. 30 yaşındaki Danimarkalı santrfor, 15 maçta 2 gol atmıştı.
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