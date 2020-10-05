Paşa’nın üçüncü galibiyeti

Süper Lig'de 2009-10 sezonundan bu yana Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebilen Kasımpaşa bu sayıyı 3'e çıkardı.
Kasımpaşa HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 22:58Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Süper Lig'de 2009-10 sezonundan bu yana Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebilen Kasımpaşa bu sayıyı 3'e çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Galatasaray 6'sını kazanmıştı. Kasımpaşa evindeki üç galibiyeti de Fatih Terim'in takımlarına karşı (2013, 2018, 2020) elde etti.