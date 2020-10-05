Haberler Kasımpaşa Paşa’nın üçüncü galibiyeti

Paşa’nın üçüncü galibiyeti

Süper Lig'de 2009-10 sezonundan bu yana 'ı sadece 2 kez yenebilen Kasımpaşa bu sayıyı 3'e çıkardı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Paşa’nın üçüncü galibiyeti
Süper Lig'de 2009-10 sezonundan bu yana 'ı sadece 2 kez yenebilen Kasımpaşa bu sayıyı 3'e çıkardı. Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Galatasaray 6'sını kazanmıştı. Kasımpaşa evindeki üç galibiyeti de 'in takımlarına karşı (2013, 2018, 2020) elde etti.
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