Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Gilbert Koomson transferini duyurdu!

transferini duyurdu!

takımlarından , Norveç ekibi SK Brann'da forma giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu 'u 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:10
Kasımpaşa Gilbert Koomson transferini duyurdu!

Kulübü, Norveç Eliteserien ekiplerinden SK Brann'da forma giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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