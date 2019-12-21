Kasımpaşa Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasının saatini, gününü merak ediyor... Kasımpaşa Gaziantep FK maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER...
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Uğurcan Yazgılı, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Koita, Quaresma, Mustafa Pektemek, Thiam
Gaziantep FK: Günay- Tosca, Kubilay, Oğuz, Güray, Papy, Kana-Biyik, Kayode, Muhammed, Twumasi, Kayode
Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 4 maçlık puan hasretine son veren Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 16. haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Kasımpaşa, sahasında oynayacağı Gaziantep FK mücadelesine önemli oyuncularından yoksun çıkacak.
Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, Syam Ben Youssef ve Haris Hajradinovic, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Ramazan Köse de sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
GAZİANTEP'E DESTEK GECESİNDE 240 BİN FORMA
Gaziantep Futbol Kulübü'nün başlattığı 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' kampanyası kapsamında kentte bir gala gecesi düzenlendi. Gala gecesinde katılımcılar tarafından 240 bine yakın forma satın alınırken 24 milyon liraya yakın gelir sağlandı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün takımı finansal anlamda rahatlatmak ve şehrin takımı sahiplenmesi için başlattığı 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek' kampanyası için gala gece düzenlendi. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen gala gecesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ile birlikte kent protokolü, şehrin önde gelenleri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy ile Mustafa Keser de konser verdi. Kulübe destek sağlanması amacıyla düzenlenen gecede toplam 240 bine yakın forma satılırken etkinliğe katılan davetliler telefonlarından 'DESTEK' yazıp 8827'ye kısa mesaj yollayarak SMS kampanyasına katıldı. Gala gecesinde 24 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edildi.
Öte yandan düzenlenen gala gecesi ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından, 'Gaziantep Tek Yürek olunca neler başaracağını herkes bilir. Bu anlamlı gecede destek olan herkese gönülden teşekkürlerimizle. Haydi Gaziantep, Destek yaz 8827'ye hemen gönder' açıklamasıyla bir video paylaşılırken tüm katılımcılara ve destekçilere de teşekkür edildi.
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 12:13
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Kasımpaşa Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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