Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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taraftarlarla tartıştı

Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı

kalecisi , mücadelesinin ilk yarının bitmesiyle Kasımpaşa taraftarların tepkisinden dolayı tartıştı.

'in 19. haftasında oynanan Başakşehir- mücadelesinin ilk yarısının sona ermesiyle Paşa'nın kalecisi taraftarlarla tartıştı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, kaleci Ramazan'a performansından dolayı tepki gösterdi. Tribünlerden gelen tepki ilk yarının bitiş düdüğü ile devam ederken Ramazan bu kez tepkilere kayıtsız kalmadı ve taraftarlara dönerek ellerini açarak, 'Ben Ne yaptım' deyip soyunma odasının yolunu tuttu.


İkinci yarının başlaması için takımlar sahaya çıktığında ise Kasımpaşa taraftarları Ramazan Köse lehine tezahürata başladı.

  1. 28.1.2019 21:34
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