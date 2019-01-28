Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı
Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse, Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk yarının bitmesiyle Kasımpaşa taraftarların tepkisinden dolayı tartıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısının sona ermesiyle Paşa'nın kalecisi Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, kaleci Ramazan'a performansından dolayı tepki gösterdi. Tribünlerden gelen tepki ilk yarının bitiş düdüğü ile devam ederken Ramazan bu kez tepkilere kayıtsız kalmadı ve taraftarlara dönerek ellerini açarak, 'Ben Ne yaptım' deyip soyunma odasının yolunu tuttu.
İkinci yarının başlaması için takımlar sahaya çıktığında ise Kasımpaşa taraftarları Ramazan Köse lehine tezahürata başladı.
- 28.1.2019 21:34
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ramazan Köse taraftarlarla tartıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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