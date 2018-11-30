Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Dar alanda topa sahip olma ve minyatür kale oyunla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
- 30.11.2018 13:43
- Güncelleme: 30.11.2018 16:52
- "Comolli'nin elinden transfer yetkisi alındı"
- Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"
- Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi
- Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı
- Ali Şafak Öztürk: Kulüpler Birliği açıklamasına onay verirken içeriği tam bilmiyorduk
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
Recep Başkanım sen istemiyorsun ama fenerin ve senin geleceğin için en hayırlısı Ersun hocanın gelmesidir.
Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.