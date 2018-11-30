Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
30 Kasım 2018, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

, 'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü 'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Dar alanda topa sahip olma ve minyatür kale oyunla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın antrenmana katılmadığı kaydedildi.

, yarın yapacağı idmanla mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 30.11.2018 13:43
  2. Güncelleme: 30.11.2018 16:52
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