Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:41
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
cener dünya devlerinden bayerni eleyeceğini iddia eden sinan engin kübadan gelememiş daha...unutulunca skor gelir artık..8-1
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
misafir oysa ne hayallerimizvardı.sinan enginin dediği gibi..yazık edecektik bayerne..sinanaı oynatamadığımız için yazık etti bizi bayern..
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Fenerbahçe'yi bize bırakın
Toplam 3
Yorum
GİLEMELİ. KADI KÖYÜN KATIGÜLLÜ DURUMU HER ZAMAN B GS KESİNLİKLE BİR PUANA OYNAMAMALI. GS BİR PUANA OYNARSA BİLİN Kİ YENİK. GS YIN HEDEFİ 3 PUAN OLMALI VEDE HAKEMLERİ DE YENECEK BİR OYUN SER
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