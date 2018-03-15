Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor

    , 'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.

    Kasımpaşa'da karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, ve Loret Sadiku cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanında cezalı duruma düşecek.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:41
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