Kardemir Karabükspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, minyatür kalede kontrol pas oyunu oynandı.
Yarı sahada yapılan maçla sona eren idmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe ve Herve Kage katılmadı.
Tedavisine devam edilen Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 18.4.2018 19:57
-
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
-
Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
Kardemir Karabükspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.