Kardemir Karabükspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Kardemir Karabükspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    , 'in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, minyatür kalede kontrol pas oyunu oynandı.

    Yarı sahada yapılan maçla sona eren idmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe ve Herve Kage katılmadı.

    Tedavisine devam edilen Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 18.4.2018 19:57
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