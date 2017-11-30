Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor'un yer aldığı Doğu Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi (EEWBL) A Grubu'nda, ikinci etap maçları İzmir ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanacak.
A Grubu'nda Bornova Beckerspor'un yanı sıra Slovakya'dan Good Angels, Belarus'tan Horizont, Litvanya'dan Kibirkstis, Letonya'dan Liepajas Papirs, Lübnan'dan Al-Riyadi, Hollanda'dan Royal Eagles ve İsveç'ten Lulea Basket yer alıyor. İzmir'deki 2. etap maçlarında Bornova Beckerspor, Good Angels, Lulea Basket ve Al-Riyadi mücadele edecek.
İzmir'deki maçların ilkinde Bornova Beckerspor yarın saat 21.00'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde Good Angels ile karşılaşacak. Grupta, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Good Angels ile Lulea Basket, 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Lulea Basket ile Al-Riyadi ve 4 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te Bornova Beckerspor ile Al-Riyadi karşılaşacak.
Grubun diğer takımları ise 2-3 Aralık'ta Vilnius'ta 2. etap maçlarını oynayacak.
A Grubu'nda 2. etap maçları öncesinde genel puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Good Angels
|3
|3
|0
|235
|174
|6
|2. Lulea Basket
|3
|3
|0
|228
|175
|6
|3. Bornova Beckerspor
|3
|2
|1
|229
|188
|5
|4. Al-Riyadi
|3
|2
|1
|211
|193
|5
|5. Kibirkstis
|3
|1
|2
|203
|222
|4
|6. Liepajas Papirs
|3
|1
|2
|196
|218
|4
|7. Royal Eagles
|3
|0
|3
|201
|262
|3
|8. Horizont
|3
|0
|3
|147
|218
|3
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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