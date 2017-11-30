 Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak

    Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor'un yer aldığı Doğu Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi (EEWBL) A Grubu'nda, ikinci etap maçları İzmir ve Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanacak.

    A Grubu'nda Bornova Beckerspor'un yanı sıra Slovakya'dan Good Angels, Belarus'tan Horizont, Litvanya'dan Kibirkstis, Letonya'dan Liepajas Papirs, Lübnan'dan Al-Riyadi, Hollanda'dan Royal Eagles ve İsveç'ten Lulea Basket yer alıyor. İzmir'deki 2. etap maçlarında Bornova Beckerspor, Good Angels, Lulea Basket ve Al-Riyadi mücadele edecek.

    İzmir'deki maçların ilkinde Bornova Beckerspor yarın saat 21.00'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde Good Angels ile karşılaşacak. Grupta, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Good Angels ile Lulea Basket, 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Lulea Basket ile Al-Riyadi ve 4 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te Bornova Beckerspor ile Al-Riyadi karşılaşacak.

    Grubun diğer takımları ise 2-3 Aralık'ta Vilnius'ta 2. etap maçlarını oynayacak.

    A Grubu'nda 2. etap maçları öncesinde genel puan durumu şöyle:

    Takımlar O G M A Y P
    1. Good Angels 3 3 0 235 174 6
    2. Lulea Basket 3 3 0 228 175 6
    3. Bornova Beckerspor 3 2 1 229 188 5
    4. Al-Riyadi 3 2 1 211 193 5
    5. Kibirkstis 3 1 2 203 222 4
    6. Liepajas Papirs 3 1 2 196 218 4
    7. Royal Eagles 3 0 3 201 262 3
    8. Horizont 3 0 3 147 218 3
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:28
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