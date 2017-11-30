Bornova Beckerspor, Vilnius'la karşılaşacak

A Grubu'nda Bornova Beckerspor'un yanı sıra Slovakya'dan Good Angels, Belarus'tan Horizont, Litvanya'dan Kibirkstis, Letonya'dan Liepajas Papirs, Lübnan'dan Al-Riyadi, Hollanda'dan Royal Eagles ve İsveç'ten Lulea Basket yer alıyor. İzmir'deki 2. etap maçlarında Bornova Beckerspor, Good Angels, Lulea Basket ve Al-Riyadi mücadele edecek.

İzmir'deki maçların ilkinde Bornova Beckerspor yarın saat 21.00'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde Good Angels ile karşılaşacak. Grupta, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Good Angels ile Lulea Basket, 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Lulea Basket ile Al-Riyadi ve 4 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te Bornova Beckerspor ile Al-Riyadi karşılaşacak.

Grubun diğer takımları ise 2-3 Aralık'ta Vilnius'ta 2. etap maçlarını oynayacak.

A Grubu'nda 2. etap maçları öncesinde genel puan durumu şöyle: